Tunesië nog steeds zonder Khazri 01 juni 2018

00u00 0

Na het verrassende gelijkspel tegen EK-winnaar Portugal (2-2) op maandag gaat Tunesië vanavond op zoek naar een nieuwe opsteker. In het Zwitserse Genève staat een oefenpot gepland tegen Turkije, nummer 37 op de FIFA-ranking. De tweede WK-tegenstander van onze Rode Duivels zal net als in Braga geen beroep kunnen doen op de diensten van sleutelspeler Wahbi Khazri. De aanvaller van Sunderland die het voorbije seizoen uitgeleend werd aan Stade Rennes is nog niet honderd procent hersteld van zijn spierblessure. "We nemen geen enkel risico", aldus bondscoach Nabil Maâloul. "Zeker nadat met topschutter Youssef Msakni eerder al een offensieve basispion geblesseerd moest afzeggen voor het WK. We geven Khazri alle kansen om op zijn eigen tempo fit te geraken."

HLN