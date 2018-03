Tunesië laat Harbaoui (alweer) thuis 13 maart 2018

Tunesië, op 23 juni in Moskou de tweede WK-tegenstander van onze Rode Duivels, neemt Hamdi Harbaoui niet mee op stage. De spits van Zulte Waregem zit niet bij de 28-koppige selectie die zich de komende twee weken moet voorbereiden op het wereldkampioenschap. Nochtans is Harbaoui de laatste maanden met zes doelpunten in zes wedstrijden uitstekend bij schot. Ook Kortrijk-middenvelder Larry Azouni, steevast van de partij in de voorbije interlands, wordt niet opgeroepen. Wél uitverkoren is Dylan Bronn van AA Gent. Tunesië geeft op 23 maart in eigen land Iran partij. Op 27 maart sluiten bondscoach Nabil Maâloul en de zijnen hun WK-stage af met een oefenpot tegen Costa Rica in het Franse Nice. (MGA)