Tunesië wint oefenduel en is ambitieus voor WK 00u00 0

De Tunesische nationale ploeg wil zich in Rusland "absoluut plaatsen voor de achtste finales". Dat liet bondscoach Nabil Maaloul gisteren optekenen in Qatar, waar de Tunesiërs anderhalve week op stage waren. "We moeten toegeven dat Engeland en België op een hoger niveau spelen dan wij, maar het is aan ons om ons eigen potentieel ten volle te benutten. We moeten onze wedstrijden proberen te winnen op de details. België beschikt over een aanvalskracht van wereldklasse, maar we gaan ook tegen hen vol vertrouwen spelen." Tunesië, zonder hun Europese vedetten op stage, oefende gisteren tegen een lokale Qatarese club. Het won met 6-0.