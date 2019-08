Exclusief voor abonnees Tumblr verkocht voor een prikje 14 augustus 2019

00u00 0

De microblogsite Tumblr is van eigenaar verwisseld voor nog geen 10 miljoen dollar (zo'n 9 miljoen euro), zegt de Amerikaanse pers. In de wereld van sociale media stelt het platform nog weinig voor, al staan er ongeveer 450 miljoen profielen op de website. De verkoper is telecomreus Verizon, die Tumblr had opgepikt toen het in 2017 Yahoo! kocht. Yahoo! was op zijn beurt ooit een reus die veel betere tijden gekend heeft. In 2013 betaalde het ruim 1 miljard dollar voor Tumblr. Yahoo! slaagde er niet in zelf te groeien, dus probeerde het groei te kopen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis