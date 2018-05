Tumba zoals Meesseman bij de vrouwen? 04 mei 2018

Vanavond start in het Griekse Saloniki de Final Four van de Champions League. Eén Belg aan de opworp: Kevin Tumba (27), die met Murcia in de tweede halve finale thuisclub Aris Saloniki treft. In Spanje staat Murcia bekend als 'Los Bad Boys', omwille van het (meer dan) fysieke spel. Een troef die het vanavond ook wil uitspelen. Tumba: "We zijn niet het team dat overloopt van talent. We steunen vooral op karakter, werklust en defensie. Het heeft ons al een heel seizoen resultaat gebracht. Wie had bij aanvang van deze Champions League zijn geld op Murcia gezet? Niemand toch."

