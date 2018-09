Tuintips van Laurence: hoe we de tuin moeten aanpakken na de droogte LAURENCE MACHIELS

01 september 2018

00u00 0 De Krant De zomer was hard voor je tuin, maar de herfst kan veel goedmaken. Hoe wis je de sporen van de droogte uit? Snoei wat verdord is weg, pep je planten op en trek bloemen weer op gang. Er komt nog een prachtige nazomer aan.

Schoffelen, schoffelen, schoffelen

Het beste wat je nu in je tuin kunt doen is schoffelen of hakken. Daarmee smoor je opkomend onkruid in de kiem - dat is na die regenbuien ook plots beginnen te groeien -, maar je maakt er vooral de harde korst mee los, die door de droogte ontstaan is. Door die te breken, sijpelt regenwater makkelijker de aarde binnen. Gewoon oppervlakkig schoffelen, is genoeg. Dat hoeft niet diep te zijn. Hark het onkruid op en gooi het op de composthoop.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN