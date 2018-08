Tuinhuis blijkt wapenwinkel 271 verboden wapens 22 augustus 2018

De Brusselse politie heeft maandagochtend 271 verboden wapens aangetroffen in een tuinhuis in het Vlaams-Brabantse Machelen. De eigenaar, een 32-jarige man, was voorwaardelijk vrij. Maar dat weerhield hem er niet van om op sociale media een handeltje op te zetten in verboden wapens. Een agent van de lokale politie Brussel-Hoofdstad Elsene stootte op één van de 'advertenties' en kon de verkoper identificeren. Uiteindelijk werden 216 verdovende sprays, 23 taserlampen, een taser met twee elektrische laders en dertig boksbeugels aangetroffen. De man werd ter beschikking gesteld van het gerecht. (RDK)