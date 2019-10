Tuinfeest voor Melikan Kucam, maar hij mag niet verder dan deuropening komen WVK

04 oktober 2019

05u00 0 De Krant Het geschorste N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam heeft gisterochtend de gevangenis verlaten. Hij wordt nog altijd verdacht van gesjoemel met humanitaire visa voor Assyrische christenen, maar mag zijn proces afwachten met een enkelband.

Kucam zat sinds januari in de cel op verdenking van mensensmokkel, passieve omkoping, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. De komende tijd zal hij bij zijn vader en zwaar zieke moeder wonen. Hij mag het huis niet uit en geen contact hebben met zijn oudste zoon en echtgenote - eveneens verdachten in het dossier. Dat vreet aan hem. "Ik heb een maand samen in de cel gezeten met mijn zoon, maar zodra hij vrij kwam: contactverbod! Onbegrijpelijk", aldus Kucam.

We treffen hem in een overvolle woonkamer. Ook de tuin, met gigantisch buffet, ziet zwart van het volk. Het is duidelijk dat de grote Assyrische gemeenschap in Mechelen nog steeds achter hem staat. "Al sinds ik hier ben aangekomen, rond 10.30 uur, is het een komen en gaan. Ik schat dat hier vandaag zo'n 3.000 mensen zullen langskomen. Natuurlijk hebben ze mij niet laten vallen. Ze kennen mij. Ik vind het erg dat mijn gemeenschap door deze zaak wordt afgeschilderd als een stel bandieten."

Over de grond van de zaak wil Kucam niets kwijt. Zijn advocaten Mounir Souidi en Walter Damen hopen hun cliënt snel vrij te krijgen onder voorwaarden. "De afgelopen maanden zijn zwaar geweest", aldus nog Kucam. "De gevangenis in Antwerpen was verschrikkelijk, een beschaafd land onwaardig." (WVK)