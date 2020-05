Exclusief voor abonnees TUI verwacht zelfs prijsdálingen 09 mei 2020

TUI verwacht dat de prijzen voor reizen in de komende seizoenen niet zullen stijgen, wel integendeel, volgens de reisorganisator is het waarschijnlijk dat de reiziger volgend jaar voor exact dezelfde reis minder zal betalen, als gevolg van de beperktere vraag en de goedkopere brandstofprijzen. TUI benadrukt dat reizigers die niet kunnen vertrekken, kunnen omboeken zonder enige wijzigings- of administratiekost. Alle eerdere vroegboekvoordelen blijven behouden.