TUI-vakantie in quarantaine

Tal van landsgrenzen zijn opengegaan, waaronder ook de Sloveense. Maar wie Slovenië betreedt, moet daar 14 dagen in quarantaine gaan. De inwoners van slechts enkele landen zijn vrijgesteld van deze regel, en België hoort daar niet bij. Maar toch annuleert TUI de reizen naar Slovenië niet. Het letterlijke advies van de touroperator is om effectief in quarantaine te gaan of de vakantie te herboeken. Aangezien je het land kan betreden, kan de reis niet geannuleerd worden of kan je geen voucher krijgen. Opmerkelijk om dan de CEO in 'Het Laatste Nieuws' te horen zeggen dat klanten frustreren "niet meteen de commerciële strategie is die TUI wil toepassen". Dat bereik je echter wel wanneer je medewerker aan de telefoon blijft aangeven er geen probleem in te zien om een reis in quarantaine op je hotelkamer te spenderen...

