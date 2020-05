Exclusief voor abonnees TUI schrapt kleinere bestemmingen 19 mei 2020

00u00 0

Touroperator TUI fly België maakt voor de rest van het zomerseizoen een kruis over een aantal kleinere, 'minder belangrijke' bestemmingen. Het gaat vooral om de kleinere Griekse eilanden. Zo werden Samos, Lesbos en Thassos, maar ook Ohrid in Noord-Macedonië uit de reisbrochure geschrapt. Reeds bestaande boekingen voor bijvoorbeeld september werden geannuleerd. "Door de ongeziene situatie werden de leasecontracten voor de extra vliegtuigen in het zomerseizoen stopgezet. Door het schrappen van enkele bestemmingen met traditioneel veel lastminuteboekingen, hopen we de beschikbare stoelen meer in te kunnen zetten op meer populaire bestemmingen." (SPK)