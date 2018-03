TUI lanceert tweede pilootopleiding 17 maart 2018

Vorig jaar richtte TUI fly een pilotenacademie op die jongeren toelaat hun droom waar te maken zonder de ontmoedigende hoge kostprijs. Na een opleidingstraject van 39 maanden is er nu ook een kortere versie van 18 maanden in het leven geroepen. De kosten daarvan bedragen maar een derde van de prijs van de traditionele pilotenopleiding. Een jongere moet voor een gewone licentie van lijnvluchtpiloot gemiddeld 90.000 euro overhebben, het 18 maanden-traject bij TUI kost 30.000 euro. De lessen worden gegeven door instructeurs van TUI fly zelf. Wie slaagt in de opleiding, krijgt minstens drie jaar werkzekerheid bij TUI fly. (JL)

