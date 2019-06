Exclusief voor abonnees TUI boekt reizen naar Dominicaanse Republiek kosteloos om 19 juni 2019

00u00 0

Klanten die met TUI een reis naar de Dominicaanse Republiek hebben geboekt en vertrekken voor 16 juli, mogen die gratis omboeken. In hotels op het eiland - waar ook TUI reizigers heen stuurt - zijn de afgelopen weken al vijf Amerikaanse toeristen omgekomen. Sinds 2013 gaat het om in totaal elf toeristen. Kwaad opzet zou worden uitgesloten, maar hun plotse dood roept wel vragen op. TUI volgt het onderzoek ter plaatse op en wil haar ongeruste klanten dus de mogelijkheid geven hun reisplannen aan te passen - ook al benadrukt ze dat panikeren niet nodig is. Omboekingen naar een ander hotel of bestemming zijn gratis, annulaties niet. Ook Thomas Cook houdt de situatie in de gaten, maar doet geen gratis omboekingen.

