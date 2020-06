Exclusief voor abonnees TUI betaalt tickets terug 16 juni 2020

Reisorganisatie TUI Belgium laat klanten van vluchten die door de coronacrisis geannuleerd werden de keuze: een terugbetaling van het ticket of een voucher die een jaar geldig is. De mogelijkheid geldt wel uitsluitend voor wie énkel een vliegticket bij TUI kocht - pakketreizigers blijven een voucher ontvangen, naar analogie met de wettelijke regeling die daarvoor in de reissector geldt. Ook klanten die al een ticket-onlyvoucher van TUI kregen, kunnen deze alsnog inruilen voor geld. (SPK)