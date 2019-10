Exclusief voor abonnees Tuchel: "Club heeft fantastische ploeg" 22 oktober 2019

"Uitwedstrijden in de Champions League, moeilijker wordt het niet", meende PSG-coach Thomas Tuchel gisteren. De 46-jarige Duitser uitte gisteren zijn respect voor Club Brugge, dat volgens hem een 'fantastische ploeg' heeft: "Ze spelen met veel energie en lef - ik verwacht een uiterst fysieke wedstrijd. Het is een ploeg die aanvalt en hoog druk zet. Aan ons om oplossingen te vinden. Mijn respect is héél groot. Ze spelen verdiend gelijk tegen Galatasaray en stonden 0-2 voor op Real Madrid. Dan weet je dat het sowieso een moeilijke wedstrijd wordt." Tuchel kan opnieuw een beroep doen op Cavani en Mbappé nadat de aanvallers wekenlang aan de kant stonden: "Kylian kan geen negentig minuten spelen. We moeten zien of we hem laten starten of het laatste deel van de wedstrijd laten spelen. Hetzelfde geldt voor Cavani." (TTV)

