Tubeke degradeert naar amateurs 14 april 2018

00u00 0

In de play-downs van 1B won Union met 0-1 op het veld van Tubeke, dat in de 97ste minuut nog een strafschop miste. Met nog twee speeldagen te gaan, staat de degradatie van Tubeke naar het amateurniveau vast. Union telt nu (door de afronding na de reguliere competitie) 6,5 punt voorsprong op Tubeke en is zeker van het behoud. (RN)

