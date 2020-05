Exclusief voor abonnees Tubeke als stageoord? 28 mei 2020

Het is eens iets anders dan de Spaanse zon of Oostenrijkse bergen. Verschillende eersteklassers, onder wie Anderlecht en KV Mechelen, hebben contact opgenomen met het nationaal oefencentrum in Tubeke om er deze zomer op stage te kunnen gaan. Een buitenlandse verplaatsing lijkt te complex te gaan worden. In Tubeke is men gecharmeerd door de belangstelling en wil men de clubs gerust uit de brand helpen, alleen moet het organisatorisch wel mogelijk zijn. Ook de scheidsrechters en de nationale jeugd- en damesploegen trainen immers langs de spoorweg. Definitieve beslissingen zijn er dan ook nog niet. (PJC/ABD)