Tsonga niet, Serena wél op Roland Garros 15 mei 2018

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 37) zal er voor het eerst in tien jaar niet bijlopen op Roland Garros (27 mei). De Franse veteraan (33) is onvoldoende gerevalideerd van een operatie aan de knie en moet verstek laten gaan voor zijn thuistoernooi. Beter nieuws kwam er uit het kamp-Williams. Patrick Mouratoglou, de coach van Serena op wiens academie de 23-voudige grandslamwinnares nu al twee weken aan het trainen is, beweerde dat zijn pupil speelklaar zal geraken. "Ze zal meedoen om te winnen", zei Mouratoglou bovendien. Williams speelde sinds de geboorte van haar dochtertje twee toernooien (Indian Wells en Miami), maar die werden geen succes. (FDW)