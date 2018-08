Tsjechische spits Krmencik op radar Club 10 augustus 2018

00u00 0

Michael Krmencik is in beeld bij Club Brugge. De 25-jarige spits van FC Viktoria Plzen (1m87, 74kg) geldt als een mogelijk alternatief voor Wesley - mocht die toch nog vertrekken. Krmencik, een 15-voudige Tsjechische international, speelde zich de voorbije twee jaar in de belangstelling door respectievelijk tien en zestien doelpunten te maken in de eigen competitie. Opmerkelijk: Viktoria Plzen leende zijn spits in het verleden al aan vijf verschillende clubs uit. Krmencik werd in januari nog gelinkt aan Anderlecht. (NP)