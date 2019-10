Exclusief voor abonnees Tsjechië stelt kwalificatie Engeland uit EK-VOORRONDE 12 oktober 2019

Lastig avondje voor Engeland in Tsjechië. Het team van Southgate kon zich bij winst kwalificeren voor het EK, maar slaagde daar ondanks de vroege openingsgoal van Kane niet in. Meer nog, in de slotfase ging Engeland zelfs onderuit (2-1). Geen erg voor de Engelsen, die maandag in Bulgarije een herkansing krijgen. (TTV)

