Tsitsipas wint Next Gen Finals 12 november 2018

Stefanos Tsitsipas (ATP 31) is de eindwinnaar geworden van de Next Gen Finals in Milaan na een overwinning (2-4, 4-1, 4-3, 4-3) op de Australiër Alex De Minaur (ATP 31). Voor de jonge Griek was deze titel op het afsluitend kampioenschap voor de beste spelers onder 21 jaar de kers op de taart van een fantastisch seizoen. (FDW)