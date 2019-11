Exclusief voor abonnees Tsitsipas waarschuwt de 'oudjes' MASTERS FINALE 18 november 2019

De 21-jarige Stefanos Tsitsipas (ATP 6) werd gisteren de jongste Masters-winnaar sinds LLeyton Hewitt in 2001. De Griekse topper versloeg daarvoor in de O2 Arena van Londen Dominic Thiem (ATP 4) met 6-7, 6-2, 7-6 in een hoogstaande en entertainende finale. In de halve finale zaterdag had Tsitsipas ook al grote favoriet en zesvoudig winnaar Roger Federer uitgeschakeld waardoor deze triomf wel laat uitschijnen dat de nieuwe generatie stilaan meer terrein aan het winnen is. "Ik speelde zo goed in de tweede set", toonde zelfs Tsitsipas zich verbluft. "Ik dacht gewoon niet na, mijn zenuwen waren eindelijk gaan rusten. Ik gaf hem geen opties meer, het was excellent. In de derde set was de nervositeit er terug - het was ook de eerste keer dat ik zo'n grote finale speelde - en liet ik een break voorsprong glippen. Ik ben zo opgelucht dat de tiebreak goed afliep, een geweldige prestatie en een fantastisch gevecht. Dit is fenomenaal. Ik had een leger van supporters achter mij. Zij gaven mij uiteindelijk het geloof en de motivatie. Ik voelde me hier echt thuis." Tsitsipas werd de zevende debutant die de ATP Finals op zijn naam schreef. Zonder twijfel dat we de jonge Griek gaan terugzien in de eindstrijd van alle grandslamtoernooien volgend jaar. Djokovic, Nadal en Federer zijn alvast gewaarschuwd. (FDW)

