Tshisekedi wordt nieuwe president van Congo 21 januari 2019

Oppositiekandidaat Félix Tshisekedi heeft de presidentsverkiezingen in Congo rechtsgeldig gewonnen. Dat heeft het Grondwettelijk Hof in Kinshasa beslist. Klachten over verkiezingsfraude werden afgewezen. De andere oppositiekandidaat, Martin Fayulu, aanvaardt de uitspraak niet en heeft zichzelf al uitgeroepen tot nieuwe president. Hij vraagt de internationale gemeenschap om Tshisekedi niet te erkennen. Volgens de krant 'Financial Times' won Fayulu de verkiezingen met 60% van de stemmen. Ze kwam tot die conclusie na analyse van twee datasets. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders 'neemt akte' van de beslissing van het Grondwettelijk Hof in Congo. "We hadden liever gehad dat de verkiezing in een sterker klimaat van transparantie was verlopen."

HLN