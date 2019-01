Tshisekedi ingezworen als Congolees president 25 januari 2019

Félix Tshisekedi (55) heeft gisteren de eed afgelegd als nieuwe president van Congo. Dat gebeurde in aanwezigheid van zijn voorganger Joseph Kabila, waarmee het de eerste vreedzame machtsoverdracht was sinds het land in 1960 onafhankelijk werd van België. Onomstreden is het nieuwe staatshoofd ook weer niet, want zijn tegenstrever Martin Fayulu trok de verkiezingsuitslag in twijfel, zeggend dat Tshisekedi won dankzij een stiekeme deal met Kabila.