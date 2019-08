Exclusief voor abonnees Tshibola en Durmishaj naar Freethiel 30 augustus 2019

't Heeft even geduurd maar Waasland-Beveren is er dan toch in geslaagd nog enkele transfers af te ronden. Bovendien lijken het onmiddellijk inzetbare versterkingen te zijn. Aaron Tshibola komt over van Aston Villa. De 24-jarige Congolese Brit wordt definitief overgenomen. Hij is een controlerende middenvelder die vorig seizoen indruk maakte bij het Schotse Kilmarnock. Aston Villa betaalde in 2016 nog ruim 5 miljoen euro voor de 1m90 grote Tshibola. Vandaag volgt ook nog Fiorin Durmishaj. Deze Albanese Griek van 22 wordt gehuurd van Olympiakos Pireaus. Hij staat in zijn thuisland bekend als een beloftevolle, doelgerichte centrumspits. De speler wordt vandaag op de club verwacht, eerder bereikte W-B al een akkoord met de Griekse CL-deelnemer. (MVS)

