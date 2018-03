TSC Proven-NSVD Handzame 3-1 12 maart 2018

In een evenwichtige en kansenarme eerste helft viel weinig te beleven. Op het uur opende Timperman met een kopbal, na een voorzet van Deplace, de score. Even later kwamen de bezoekers langszij, toen de aan de tweede paal opgedoken Cromheecke de bal in doel kopte. Proven was even van slag, maar hield de drie punten dankzij een afstandsschot van Delplace en een treffer van Vandenbussche, na een voorzet van Dehaene, thuis.

