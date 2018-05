Trungelliti weer naar huis 31 mei 2018

Het sprookje van de 28-jarige Marco Trungelliti (ATP 190) is uit. De Zuid-Amerikaan die zondagavond in allerijl van Barcelona naar Parijs kwam gekard, met moeder en grootmoeder in de wagen, om zich in te schrijven op de lijst van 'lucky losers', verloor gisteren in de tweede ronde met 1-6, 6-7, 1-6 van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72). Trungelliti zal zich zijn trip wel niet beklagen, hij mag met 79.000 euro naar huis. (FDW)