Exclusief voor abonnees Trumps verdediging was alvast voorbereid 21 november 2019

00u00 0

"I want nothing, I want nothing, I want no quid pro quo." Het zijn de eerste zinnen van een speechvoorbereiding die Donald Trump gisteren bij zich droeg toen hij het Witte Huis verliet. Het bizarre kladje kon niet anders dan opvallen voor de aanwezige fotografen: op het briefpapier - van Air Force Once - stonden de woorden in vette stift geschreven. Trump las zijn speech af net voor hij op het vliegtuig stapte en nadat Amerika's EU-ambassadeur Gordon Sondland tegen hem getuigd had. Ook op Twitter maakte Trump duidelijk dat hij "niets" van Oekraïne wilde - en al zeker geen quid pro quo of 'voor wat hoort wat'. En hij voegde eraan toe dat "de heksenjacht nu moet stoppen".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu