Trumps buitenverblijf wil 61 buitenlandse werknemers inhuren 09 juli 2018

Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Donald Trump in Palm Beach, Florida, is hard op zoek naar personeel. Ondanks de 'America First'-visie van Donald Trump en zijn omstreden immigratiebeleid, gaat de Trump Organisation opnieuw op zoek naar buitenlandse werknemers om de 61 openstaande vacatures in te vullen. Het gaat om obers en koks.