Trump ziet Obama en clintons graag achter de tralies 29 november 2018

00u00 0

Het minste wat je van Donald Trump kan zeggen, is dat hij origineel is in z'n tweets. De nieuwste die de Amerikaanse president postte, is een fotomontage van enkele van zijn tegenstanders achter de tralies. Onder anderen Barack Obama, Bill en Hillary Clinton, Robert Mueller, John Podesta en James Comey zijn in de 'gevangenis' te zien. Procureur Mueller voert het onderzoek naar Russische inmenging in de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016. Podesta was de campagnedirecteur van Hillary Clinton bij die verkiezingen en Comey was directeur van de FBI. Bij de fotomontage staat: "Nu bewezen is dat de samenzwering met Rusland een leugen is, wanneer beginnen de processen wegens verraad?" (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN