Trump zet zichzelf plots neer als groene jongen 10 juli 2019

Tijdens een toespraak in het Witte Huis heeft president Donald Trump verklaard dat hij zich altijd al heeft ingezet om ervoor te zorgen dat Amerika de schoonste lucht en het zuiverste water ter wereld heeft. Milieuorganisaties reageerden meteen als door een wesp gestoken. "Pure fantasie" en "absurd", klonk het. Al enkele maanden na zijn aantreden stapte Trump, ondanks felle internationale kritiek, uit het klimaatakkoord van Parijs. Sindsdien heeft hij niet minder dan 83 milieuwetten naar de prullenmand verwezen, zo heeft 'The New York Times' berekend. Uit een rondvraag blijkt dat slechts 29% van de Amerikaanse kiezers tevreden is over zijn omgang met de klimaatverandering. In zijn gecontesteerde speech benadrukte Trump nog dat hij, naast het milieu, ook "onze soevereiniteit en jobs" beschermt.

