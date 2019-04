Exclusief voor abonnees Trump wou immigranten dumpen in steden van Democraten 13 april 2019

Donald Trump heeft tot twee keer toe getracht om illegale immigranten te dumpen in Democratische bolwerken - zodat zijn tegenstrevers de gevolgen zouden dragen van de verwachte overlast. Dat onthullen verscheidene media en het Witte Huis ontkent het niet eens. Een woordvoerder noemt het "slechts een idee", maar andere bronnen linken het plan aan het gedwongen vertrek van veiligheidsminister Kirstjen Nielsen. Zij zou zich verzet hebben. In mails die 'The Washington Post' heeft bemachtigd, staat uitdrukkelijk dat de immigranten naar plaatsen gebracht moesten worden "waar lokale overheden weigeren om illegalen over te dragen voor deportatie". Die 'sanctuary cities' worden vooral door Democraten bestuurd. Eén van de plaatsen die met immigranten overspoeld moesten worden, was het district van San Francisco, waar Democratisch parlementsvoorzitster Nancy Pelosi woont. (GVV)

