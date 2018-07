Trump wou geen rode loper 12 juli 2018

Wat een verschil met vorig jaar, de landing van Donald en Melania Trump op Melsbroek. Geen rode loper tussen Air Force One en 'The Beast'. Geen Charles en Amélie Michel om de Amerikaanse president en zijn first lady op te vangen. Geen muziekkapel van het leger. Een bewijs van de getroebleerde relaties tussen Trump en het westen of hadden de toppers van de Belgische regering het te druk met supporteren voor de Rode Duivels? Geen van beide, zo blijkt. Het was op vraag van het Witte Huis dat Trump dinsdagavond zonder toeters en bellen ontvangen werd. Vorig jaar kregen Trump en de Franse en Canadese leiders Macron en Trudeau wel een landing met alle egards omdat het om hun eerste officiële bezoek aan België ging. (DDW)