Trump wordt nog eens opa

De Amerikaanse president Donald Trump (72) mag zich verheugen op de komst van zijn tiende kleinkind. Zijn zoon Eric Trump maakte bekend dat zijn echtgenote Lara zwanger is. Het kindje zou in augustus ter wereld komen. Het echtpaar heeft al een zoon. Donald Trump heeft vijf kinderen uit drie huwelijken en tot dusver negen kleinkinderen. Familie is voor de president erg belangrijk, zegt hij. Zijn oudste zonen Donald Trump Junior en Eric leiden de Trump-organisatie, zijn dochter Ivanka werkt als adviseur in het Witte Huis. De 13-jarige Barron Trump is het enige kind van de president en first lady Melania.