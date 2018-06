Trump wil Rusland terug bij G7 en vindt maatje in Italiaanse premier 09 juni 2018

00u00 0

Donald Trump wil dat Rusland opnieuw toegelaten wordt tot de G7. "Rusland zou aan de onderhandelingstafel moeten zitten", zei de president voor zijn vertrek naar de bijeenkomst in Canada. Rusland maakte deel uit van de groep van de belangrijkste westerse industrielanden - toen nog de G8 - maar werd er in 2014 uitgezet na de annexatie van de Krim. Omdat die situatie nog niet veranderd is, vindt Duitsland een terugkeer onbespreekbaar. Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten zich bij dat standpunt aan. Trump vindt wel een bondgenoot in de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte (foto), die zijn pleidooi steunt. Rusland zelf reageert terughoudend op het voorstel. Het Kremlin wil zich volgens een woordvoerder meer focussen op de G20, waarin ook China en India zijn vertegenwoordigd en waaraan Moskou actief meewerkt. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN