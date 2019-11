Exclusief voor abonnees Trump wil proces over afzetting 23 november 2019

Na de getuigenis van negen mensen in het lopende afzettingsonderzoek tegen Donald Trump heeft de Amerikaanse president gezegd dat hij een proces wil. Hij leek ervan overtuigd dat hij daarin van alle blaam gezuiverd zou worden. "Ik denk dat het erg moeilijk is voor hen om een impeachmentprocedure tegen je te voeren, als ze absoluut niets in handen hebben", zei Trump gisteren in een interview met 'Fox News'. Hij spendeerde een groot deel van het interview aan het uithalen naar verscheidene kroongetuigen in het impeachmentonderzoek. Zo noemde hij Adam Schiff, de Democratische leider van het onderzoek, 'corrupt', 'onbetrouwbaar' en een 'halvegare'.