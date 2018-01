Trump wil nu ook 'fake wet' aanpakken 00u00 0

Bijna een week na het verschijnen van het onthullende boek 'Fire and fury' heeft Donald Trump een strengere wet tegen laster geëist. De Amerikaanse president, die heel wat smeuïge details over zichzelf terugvond in het boek, vindt dat mensen over wie leugens worden verspreid makkelijker toegang moeten krijgen tot rechtsmiddelen. "Onze huidige wet tegen laster is fake en een schande", zei hij nog. Experten betwijfelen evenwel of Trump de wet zomaar kan veranderen. Daarvoor moet de grondwet aangepast worden of moet er een klacht ingediend worden bij het hooggerechtshof.