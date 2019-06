Exclusief voor abonnees Trump wil miljoenen migranten uitwijzen 19 juni 2019

Donald Trump heeft zijn herverkiezingscampagne op gang getrokken. Dat deed hij - uiteraard - met een stevige tweet. Hij beloofde de Amerikanen dat de VS volgende week zullen beginnen met miljoenen illegale vluchtelingen het land uit te zetten. De tweet was duidelijk bedoeld om zijn conservatieve achterban te paaien. Trump zal de steun van zijn trouwe aanhangers hard nodig hebben als hij in 2020 herverkozen wil worden. Nog op Twitter maakte hij bekend dat hij later deze maand, op de G20 in Japan, samenzit met zijn Chinese collega Xi Jinping. De twee grootmachten zijn al maanden in een handelsoorlog verwikkeld. (LVB)