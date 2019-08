Exclusief voor abonnees Trump wil Iraanse leider ontmoeten "als hij braaf is" 27 augustus 2019

Frans president Emmanuel Macron heeft een eerste aanzet gegeven om de diplomatieke impasse tussen de VS en Iran te doorbreken. Na bemiddeling tussen beide kampen denkt hij dat een ontmoeting tussen Amerikaans president Donald Trump en diens Iraanse ambtsgenoot Hassan Rouhani "in de komende weken" mogelijk is. Trump heeft er alvast "een goed gevoel" over. "Maar dan moeten ze daar in Iran wel braaf zijn." Rouhani van zijn kant verzekerde Macron aan de telefoon dat hij "elke politieke leider wil ontmoeten indien dat in het belang is van het land". Iran kreunt onder de impact van de Amerikaanse sancties die Trump invoerde nadat hij de VS had teruggetrokken uit het internationale akkoord dat moet vermijden dat het regime in Teheran kernwapens ontwikkelt.

