Trump werkt hard... aan leeg bureau 23 januari 2018

'Kijk eens hoe hard de president doorwerkt, ondanks de shutdown die het land verlamt.' Dat is de boodschap die het pr-team van Trump wilde uitdragen met deze foto. Alleen hadden ze best wat langer nagedacht over de aankleding. Op sociale media werd de draak gestoken met het lege bureau en de manier waarop The Donald de hoorn omklemt. En draagt het staatshoofd altijd een pet als hij telefoneert? Gisteravond bereikten Republikeinen en Democraten overigens een akkoord om de bevriezing van de overheidsuitgaven op te heffen tot 8 februari.

