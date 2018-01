Trump verwijt zijn ex-adviseur dat hij "verstand verloor" 00u00 0

In een reactie op de beschuldigingen van zijn vroegere vertrouweling en adviseur heeft president Trump gezegd dat Steve Bannon "zijn verstand heeft verloren". "Steve was een staflid die voor me werkte toen ik door 17 kandidaten te verslaan al de Republikeinse nominatie voor het Witte Huis had gewonnen", zegt Trump. "Nu hij er alleen voor staat, leert Steve dat winnen niet zo makkelijk is als ik het laat uitschijnen. Steve heeft zeer weinig vandoen met onze historische overwinning Toen hij ontslagen werd, verloor hij niet alleen zijn job, maar ook zijn verstand." En bij wijze van gemene uitsmijter: "Steve bracht zijn tijd in het Witte Huis door met het lekken van valse info naar de media om hem belangrijker te laten overkomen. Meer deed hij niet."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee