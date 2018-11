Trump verscherpt regels voor asielzoekers 10 november 2018

Donald Trump heeft een besluit ondertekend om asielprocedures aan de zuidelijke grens met Mexico moeilijker te maken. Migranten zullen in principe alleen nog asiel kunnen aanvragen aan officiële grensovergangen, niet als ze de grens illegaal oversteken. Dat moet het mogelijk maken om "geschikt personeel te concentreren en een efficiënte procedure te waarborgen", klinkt het. De maatregel is zeer omstreden. Verschillende organisaties kondigden al aan dat ze beroep zullen aantekenen. Het Witte Huis beweert dat de president de beslissing wettelijk gezien wel degelijk kan nemen, omdat de belangen van de VS in gevaar zouden zijn.