Trump verpulvert eigen leugenrecord 28 juni 2018

De Amerikaanse president is vorige week betrapt op 103 foutieve beweringen, een gemiddelde van vijftien per dag. Dat blijkt uit een inventaris van de Canadese krant 'The Star'. Daarmee ging hij ruimschoots over het record van 60 onwaarheden in één week dat hij in maart gevestigd had. Over heel zijn presidentschap staat de teller nu op 1.829 of drieënhalve leugen per dag. Het is zeker niet alleen op Twitter dat hij erop los liegt. Zo telde 'The Star' 18 onwaarheden in één enkele speech die Trump zaterdag in Nevada afstak. Daar zei hij onder meer dat zijn akkoord met Noord-Korea een "onmiddellijke ontwapening" inhoudt, terwijl er geen enkele timing in de tekst staat. Elders declameerde hij dat de VS voor het eerst in de geschiedenis energie exporteert. Het land voert al olie uit sinds de jaren twintig van de vorige eeuw - en een export die de import overschrijdt, wordt pas tegen 2022 voorspeld. (GVV)

