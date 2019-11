Exclusief voor abonnees Trump 'verhuist' naar Florida omdat belastingen er lager liggen 02 november 2019

00u00 0

Het officiële thuisadres van Donald Trump ligt voortaan in Palm Beach, Florida. De Amerikaanse president, die al zijn hele leven in New York woont, diende vorige maand een "verklaring van domicilie" in waarin Palm Beach voortaan als zijn permanente verblijfplaats wordt genoemd. In de documenten wijst Trump ook het Witte Huis in Washington en zijn golfclub in Bedminster aan als zijn andere verblijfplaatsen. "Ondanks het feit dat ik elk jaar miljoenen dollars stads-, staats- en lokale belastingen betaal, ben ik erg slecht behandeld door de politieke leiders van zowel de stad als de staat", zei Trump over zijn vertrek uit New York op Twitter. Een bron dicht bij de president vertelde aan de krant 'The New York Times' dat de lagere belastingen in Florida aan de basis lagen van Trumps beslissing.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu