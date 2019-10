Exclusief voor abonnees Trump verdubbelt importheffingen voor Turkije 16 oktober 2019

In een poging om de Turken onder druk te zetten om af te zien van een militair ingrijpen in het noordoosten van Syrië, verdubbelt Donald Trump de importheffingen op Turks staal. Die gaan van 25 naar 50%. De Amerikaanse president zet ook de handelsgesprekken met Ankara stop. "Het Turkse militaire offensief brengt de burgers en ook de vrede, veiligheid en stabiliteit van de regio in gevaar", verklaart Trump in een mededeling. "Ik ben heel duidelijk geweest tegen president Erdogan. De actie van Turkije veroorzaakt een humanitaire crisis en maakt oorlogsmisdaden mogelijk", doelt Trump op een telefoongesprek dat hij maandag met zijn Turkse ambtsgenoot had. "Turkije moet prioriteit geven aan de bescherming van burgers. Willekeurig burgers aanvallen, burgerinfrastructuur vernielen en zich richten op etnische of religieuze minderheden, is onaanvaardbaar." De ongeveer 1.000 Amerikaanse manschappen die Trump uit het noordoosten van Syrië terugtrok, zullen elders in het Midden-Oosten worden ingezet om de situatie op te volgen.

