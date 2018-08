Trump valt "onwetende" justitieminister aan 27 augustus 2018

00u00 0

De Amerikaanse president Donald Trump blijft zijn minister van Justitie onder vuur nemen. In een tweet wreef hij Jeff Sessions aan niet te weten wat er zich op zijn departement afspeelt. "Jeff Sessions heeft enkel gezegd dat hij zich niet door de politiek zal laten beïnvloeden, terwijl hij niet inziet wat er onder zijn leiding gebeurt", schreef Trump. Hij voegde nog toe dat speciaal aanklager in de Rusland-affaire Robert Mueller "erg conflictzoekend" is en dat de "echte corruptie ongemoeid wordt gelaten". Trump is al langer ontevreden over Sessions, omdat die zich niet met het Ruslandonderzoek wil bemoeien. Als hoogste aanklager is Sessions bevoegd over het onderzoek van Mueller.