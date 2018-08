Trump valt Google aan 29 augustus 2018

Donald Trump heeft zijn pijlen gericht op Google. Volgens de Amerikaanse president worden conservatieve geluiden tegengehouden en is positief nieuws over hem niet te lezen. Hij suggereert zelfs dat de zoekgigant vervolgd zou kunnen worden omdat die niet genoeg positieve verhalen laat zien. "Nep-CNN is prominent. Republikeinse/conservatieve en eerlijke media worden buitengesloten. Illegaal? 96% van de resultaten op de zoektocht Trump News is van linkse media, erg gevaarlijk", tweette Trump. Google ontkent de beschuldigingen van politieke partijdigheid. Volgens de internetgigant rangschikt de zoekmotor nooit de zoekresultaten om een politieke opinie te manipuleren.