Exclusief voor abonnees Trump Tower? In de Obama Avenue 17 augustus 2019

00u00 0

Al bijna 350.000 mensen hebben op het progressieve platform MoveOn.org een petitie getekend om het stukje van Fifth Avenue tussen 56th en 57th Street in New York te herdopen tot President Barack H. Obama Avenue. Niet toevallig bevindt zich net op dat deel de Trump Tower, de wolkenkrabber van 58 verdiepingen van de Amerikaanse president. Donalds toren zou dan als nieuw adres 725 Obama Avenue krijgen. De petitie zal worden overgemaakt aan burgemeester Bill de Blasio, een Democraat. De slaagkans is gering: een persoon moet in principe minstens twee jaar dood zijn voor er een straat naar hem of haar vernoemd kan worden.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis