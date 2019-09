Exclusief voor abonnees Trump stuurt ook derde veiligheidsadviseur de laan uit 11 september 2019

Donald Trump heeft zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton (foto) de laan uitgestuurd. Ongeveer een uur voordat Bolton met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën een persbriefing zou geven, meldde de president dat op Twitter. "Ik heb John Bolton er gisteravond van op de hoogte gebracht dat zijn diensten niet langer nodig zijn. Ik was het erg oneens met veel van zijn suggesties", aldus Trump. Bolton deelde een heel andere versie: "Ik bood gisteravond aan om ontslag te nemen en president Trump zei: 'We praten er morgen over'". Bolton was al de derde nationale veiligheidsadviseur van Trump.

