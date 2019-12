Exclusief voor abonnees Trump stuurt kat naar hoorzitting 03 december 2019

Noch Amerikaans president Donald Trump, noch zijn advocaten zullen morgen aanwezig zijn op de zitting van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar moet blijken of een afzettingsonderzoek gerechtvaardigd is. Naar verwachting zullen vooral grondwetspecialisten gehoord worden. In een brief aan de commissievoorzitter heeft het Witte Huis nu laten weten dat "er niet kan worden verwacht dat men deelneemt aan een zitting, wanneer de getuigen nog niet bij naam genoemd zijn en het onduidelijk blijft of de juridische commissie de president een eerlijk proces zal bieden". (AYK)